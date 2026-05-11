Москва11 мая Вести.Экипировка российского военнослужащего должна быть максимально эргономичной и при этом недорогой. Об этом сообщил ИС "Вести"гендиректор концерна "Калашников" Алан Лушников.

Он подчеркнул, что самое ценное в стране и в армии — человеческая жизнь. Экипировка должна создавать необходимые условия для сохранения жизни и здоровья военнослужащего и успешного решения боевых задач.

Если вернуться к одежде, то, конечно, это вопросы инфракрасной заметности. И есть такой термин "коремиссия" - это вопросы огнестойкости для специальных категорий. Например, это защитные костюмы для экипажей, это специальные ткани. Если говорить про массовую полевую одежду, то это, конечно, водоотведение, теплоотведение. Одежда должна быть максимально эргономичной и при этом относительно недорогой. И вот в этом сложном балансе мы постоянно находимся объяснил Лушников

Концерн разработал форму для военнослужащих сил специального назначения. При разработке комплекта учитывались их требования: обеспечение теплового комфорта, удобство эксплуатации, гигроскопичность белья и другие функциональные характеристики.

В 2022 году, когда в Министерстве обороны резко выросла потребность в обеспечении в связи с массовой мобилизацией и увеличением численности вооруженных сил, нас попросили этот комплект пошить, и мы занялись этим вопросом. Упростили, естественно, потому что для массового применения не нужно такое количество слоев, как для спецзадач. Но тем не менее, на этой базе сделали продукт, который называется Всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО). Сначала был 3.0, потом 3.1 уточнил он

Он добавил, что экипировка уже системно поставляется в армию. Форму высоко оценили военнослужащие, при этом ведется работа по ее усовершенствованию.