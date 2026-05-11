Глава "Калашникова": без фундаментальной науки невозможна безопасность страны Глава "Калашникова" Лушников: весь ОПК России опирается на фундаментальную науку

Москва11 мая Вести.Вся оборонная промышленность России строится с опорой на фундаментальную науку, без нее обеспечить безопасность государства невозможно. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор концерна "Калашников" Алан Лушников.

Он напомнил, что современная война – противоборство научных лабораторий.

Без фундаментальной науки невозможна обороноспособность страны, и безопасность страны невозможна. Потому что мы как производственники, как прикладники,что-то развиваем, что-то можем делать, но опираться мы должны на фундаментальную науку сказал Лушников

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, продолжая мысль главы "Калашникова", подчеркнул, что без опоры на фундаментальную науку у страны нет будущего.

Если нет фундаментальной науки, то нет будущего. Это касается всего: и новых методов, новых принципов оружейных, новых материалов… Чтобы делать новое оружие, нужны новые материалы. А чтобы делать новый материал, надо иметь мощнейший рентген-источник, который видит каждый атом, и мы можем конструировать эти материалы так, как даже трудно себе представить, фактически копируя природу сегодня добавил Ковальчук

Ранее депутат Александр Мажуга назвал междисциплинарность будущим науки и технологией. По его словам, площадки, где представители разных дисциплин смогут работать вместе, способствуют возникновению неожиданных решений.