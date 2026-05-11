Москва11 маяВести.Российская промышленность сумела нарастить объемы выпуска современных бронежилетов в десятки раз, заявил ИС "Вести" генеральный директор концерна "Калашников" Алан Лушников.
Бронежилеты перешли от металлических плит к композитным: в их основе — керамика в сочетании с арамидной подложкой или подложкой из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Производство включает специальные технологии прессования.
Новый продукт относится к категории высокотехнологичных. По словам Алана Лушникова, бронежилет должен не только выдерживать заданное количество попаданий пуль, но и минимизировать запреградное контузионное действие.
Это сложнейший инженерно-технологический результат, и российская промышленность нарастила объемы производства в десятки раз. Хотя это, еще раз подчеркну, высокотехнологичный продукт, сейчас министерство обороны ставит перед нами совершенно другие требования — увеличение противоосколочной и противопульной стойкости при одновременном уменьшении весасообщил он
В рамках решения этой задачи проходит испытания новый бронежилет. Лушников обратил внимание, что, несмотря на увеличенный вес, он демонстрирует улучшенную противоосколочную защиту. Однако нагрузка перераспределяется на пояс и ноги, что снижает нагрузку на тело. Эти решения уже демонстрировались на профильных выставках.