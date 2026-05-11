В РФ в десятки раз нарастили объемы выпуска усовершенствованных бронежилетов Концерн "Калашников": в РФ нарастили объемы выпуска современных бронежилетов

Москва11 мая Вести.Российская промышленность сумела нарастить объемы выпуска современных бронежилетов в десятки раз, заявил ИС "Вести" генеральный директор концерна "Калашников" Алан Лушников.

Бронежилеты перешли от металлических плит к композитным: в их основе — керамика в сочетании с арамидной подложкой или подложкой из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Производство включает специальные технологии прессования.

Новый продукт относится к категории высокотехнологичных. По словам Алана Лушникова, бронежилет должен не только выдерживать заданное количество попаданий пуль, но и минимизировать запреградное контузионное действие.

Это сложнейший инженерно-технологический результат, и российская промышленность нарастила объемы производства в десятки раз. Хотя это, еще раз подчеркну, высокотехнологичный продукт, сейчас министерство обороны ставит перед нами совершенно другие требования — увеличение противоосколочной и противопульной стойкости при одновременном уменьшении веса сообщил он

В рамках решения этой задачи проходит испытания новый бронежилет. Лушников обратил внимание, что, несмотря на увеличенный вес, он демонстрирует улучшенную противоосколочную защиту. Однако нагрузка перераспределяется на пояс и ноги, что снижает нагрузку на тело. Эти решения уже демонстрировались на профильных выставках.