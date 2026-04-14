"Калашников" создал бронежилет с увеличенной защитой от осколков Новый бронежилет "Гранит-3М" от "Калашникова" испытают на СВО

Москва14 апр Вести.Концерн "Калашников" в ближайшее время направит на апробацию в войска новый бронежилет "Гранит-3М" с существенно увеличенной площадью противоосколочной защиты, сообщает пресс-служба концерна.

Бронежилету буквально месяц от роду. Это наша инициативная разработка. Мы существенно увеличили площадь противоосколочной защиты, по просьбе пользователей подчеркнул представитель ООО "НПФ "ТЕХИНКОМ"

Перекрывающееся расположение защитных панелей в области груди, спины и плеч позволило полностью устранить зазоры между ними, при этом боковые панели сделаны предельно высокими. Главным достоинством и отличительной чертой "Гранита-3М" в компании считают его универсальность: изделие рассчитано на установку любых бронеплит с первого по четвертый типоразмер — как выпускаемых самой фирмой, так и изготовленных другими отечественными предприятиями.

Изделие создано входящей в концерн научно-производственной фирмой "ТЕХИНКОМ". Расширенная зона защиты охватывает грудь, спину, плечи и бока — этого удалось добиться благодаря оригинальному анатомическому крою, а также увеличению плечевой и спинной секций. Апробация в зоне СВО позволит выявить и устранить возможные недостатки конструкции.

Кроме того, по словам представителя "ТЕХИНКОМ", сейчас ведется разработка элементов шейно-плечевой защиты для "Гранита-3М", которые обеспечат полное прикрытие шеи и плеча ниже сустава.