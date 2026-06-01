Москва1 июн Вести.Концерн "Калашников" начал поставки нового беспилотного летательного аппарата самолетного типа "Скат-220" заказчику. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В публикации говорится, что этот дрон был разработан на основе модели "Скат-350М", которая уже активно используется в зоне специальной военной операции. В отличие от своего предшественника, "Скат-220" обладает меньшими размерами и весом, что позволяет ему достигать скорости до 160 километров в час.

По данным компании, новый беспилотник весит 12 килограммов и имеет размах крыла 2,2 метра. Он оснащен электрическим двигателем, что позволяет ему находиться в воздухе более 150 минут. Для запуска "Ската-220" используется катапульта, а для посадки - парашют, что делает его эксплуатацию более гибкой и удобной.

В пресс-службе концерна отметили, что этот БПЛА может быть использован в различных сферах, включая охрану и обеспечение безопасности, природоохрану, сельское хозяйство, а также мониторинг объектов топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры.

Ранее также сообщалось, что "Калашников" впервые представит беспилотник вертикального взлета и посадки "Фортис".