Разработчик БПЛА "Кинжал" рассказал о создании новой версии дрона Разработчик БПЛА сообщил о создании дрона, способного разгоняться до 600 км/ч

Москва23 мая Вести.Новая версия российского тактического ударного дрона-перехватчика "Кинжал-600" будет способна развивать скорость в 600 километров в час. Об этом информационной службе "Вести" рассказал руководитель отдела робототехники компании-разработчика Герард Исмагилов.

Исмагилов также сообщил, что дрон будет способен поднимать до полутора килограммов.

Мы идем в ногу со временем и уже разрабатываем новую версию "Кинжал-600", которая позволит беспилотнику летать на 20 километров со скоростью 600 километров в час и нести на себе нагрузку до полутора килограммов рассказал Исмагилов

Ранее стало известно, что инженеры российского конструкторского бюро "АвиаТехноЛаб" совместно с бригадой спецназа ВДВ создали дрон-ретранслятор "Одиссей" при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта. Беспилотник предназначен для приема и ретрансляции видео с дронов, переключения частот в полете и передач данных оператору.