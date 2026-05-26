Москва26 мая Вести.Концерн "Калашников" впервые представит беспилотник вертикального взлета и посадки "Фортис". Аппарат, который покажут на Международном форуме по безопасности в Московской области, может нести FPV-коптеры.

Как сообщила пресс-служба концерна, "Фортис" после сброса FPV-дронов может управлять ими за счет ретрансляции сигнала с наземного пункта управления. Это значительно увеличивает дальность применения беспилотников.

Работать "Фортис 100" может на дальности до 100 километров. Он может доставлять груз, вес которого доходит до 18 кг. Длительность автономной работы "Фортиса" составляет до восьми часов.

Аппарат представлен в трех модификациях. Кроме "Фортис 100" есть версии "Фортис 30", грузоподъемность которого составляет пять килограммов и "Фортис 50". Он может нести до семи кг полезной нагрузки.

Ранее "Калашников" представил первый в России управляемый боеприпас тактического класса "Куб-10МЭ". Его дальность полета, как отмечала пресс-служба концерна, превышает 100 километров.