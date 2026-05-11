Ковальчук подчеркнул гражданское значение уникальных материалов для военных Ковальчук: уникальные решения для военных пригодятся в гражданской продукции

Москва11 мая Вести.Использование в гражданской продукции решений, разработанных для военнослужащих сил специального назначения, должно стать отдельным направлением российской экономики. Такое мнение высказал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, сообщает ИС "Вести".

В качестве примера он назвал специальные умные материалы, разработанные для военнослужащих и перекочевавшие в гражданскую продукцию - например, одежду, которая является водоотталкивающей и сохраняет тепло.

Сегодня масса решений, которые были сделаны для войск спецопераций, перенесены в потребительскую сферу, и мы с вами пользуемся этими результатами напомнил Ковальчук

Он также отметил: ведение военных действий испытывает на прочность как человеческую волю, так и одежду, которая у военных должна иметь абсолютно другие потребительские качества.

Сегодня наша главная задача — запустить высокотехнологичную наукоемкую экономику, которая вытекает из спецзадач, из всего остального, а потом становится частью бытовой жизни. То есть уникальные свойства материала, которые повышают потребительские качества, долговечность и делают нашу жизнь комфортнее, а на самом деле разрабатываются для совершенно других задач сказал Ковальчук

Ранее гендиректор концерна "Калашников" Алан Лушников рассказал ИС "Вести" о главных требованиях, учитываемых при разработке экипировки для российских военнослужащих.