Ковальчук раскритиковал материализм США, сравнив с идейностью России Ковальчук высказался о различии подходов РФ и США к технологиям

Москва3 мая Вести.Американский путь ориентирован на извлечение прибыли, тогда как в основе российских технологических достижений лежат мечты и идеи. Такое мнение озвучил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, сообщает ИС "Вести"

Он отметил, что многие российские достижения берут начало в мечтах, например, идея ноосферы Владимира Вернадского или космические концепции Константина Циолковского, зарождавшиеся в Калуге.