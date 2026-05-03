Москва3 маяВести.Американский путь ориентирован на извлечение прибыли, тогда как в основе российских технологических достижений лежат мечты и идеи. Такое мнение озвучил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, сообщает ИС "Вести"
Он отметил, что многие российские достижения берут начало в мечтах, например, идея ноосферы Владимира Вернадского или космические концепции Константина Циолковского, зарождавшиеся в Калуге.
Образ мысли и развития толкает американцев не в ту сторону. Понимаете? Все нацелено только на одно — на извлечение прибыли, любая вещь. Мы, слава богу, сейчас проходим обратный путь — тяжело, с трудом, пробуксовываем, но проходим его. Его проходит и весь мир, потому что в Америке на фоне криков о постиндустриальном обществе, экономике услуг произошла полная, глубинная деиндустриализациярезюмировал глава института