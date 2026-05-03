Москва3 мая Вести.Настоящая свобода — внутренняя, и она не зависит от внешних событий. Такое мнение выразил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, сообщает ИС "Вести".

Он вспомнил диалог с американцем, который состоялся в годы правления Михаила Горбачева.

Когда сюда приехал американец, он мне говорит… :"О, вы, наконец, стали свободны". Я на него посмотрел, сначала искренне не понял, что он говорит. Я говорю: "В каком смысле?". "Ну как? Вот Горбачев вас освободил". Я говорю: "Послушай, неужели ты не понимаешь, что свобода — это внутреннее состояние? Я родился свободным… Свободным можно быть только внутренне, все остальное — это внешнее". То есть они этого не понимают