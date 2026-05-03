Москва3 мая Вести.Жители Запада в большей степени ориентируются на четко установленные правила, тогда как россияне чаще проявляют гибкость в нестандартных ситуациях. Такое мнение озвучил завкафедрой философии и методологии науки философского факультета МГУ Тарас Вархотов в программе "Картина мира с Михаилом Ковальчуком", сообщает ИС "Вести".

Он отметил ценностное различие между двумя культурами: россияне привыкли обходить любые заборы.

Принципиальная ценностная разность: культура, которая ездит по рельсам, и культура, которая не любит рельсы и старается их обходить провел аналогию Тарас Вархотов

Культурно‑ценностное ядро обладает значительным запасом инерции и реализуется через образ жизни, традиции и связь поколений.