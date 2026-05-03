Москва3 маяВести.Жители Запада в большей степени ориентируются на четко установленные правила, тогда как россияне чаще проявляют гибкость в нестандартных ситуациях. Такое мнение озвучил завкафедрой философии и методологии науки философского факультета МГУ Тарас Вархотов в программе "Картина мира с Михаилом Ковальчуком", сообщает ИС "Вести".
Он отметил ценностное различие между двумя культурами: россияне привыкли обходить любые заборы.
Принципиальная ценностная разность: культура, которая ездит по рельсам, и культура, которая не любит рельсы и старается их обходитьпровел аналогию Тарас Вархотов
Культурно‑ценностное ядро обладает значительным запасом инерции и реализуется через образ жизни, традиции и связь поколений.
Культура не должна загонять себя в тупик. То есть в значительной степени избыточная регламентация социальной жизни и завела западную Европу в то состояние, в котором она находится. Потому что понятно, что людям нужна эта зона свободы. Им остается какая-то брутально-цирковая зона свободы. Если посмотреть на современный масскульт, британский, например, там вопиющие примеры того, что действительно буквально эта свобода и приватность ассоциированы с перверсиейзакючил он