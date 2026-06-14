Садовничий рассказал о главном преимуществе России в сфере образования Садовничий: Россия впереди всех в фундаментальном образовании

Москва14 июн Вести.Россия имеет преимущество перед другими странами в области фундаментального образования. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" Герой Труда РФ, лауреат Государственной премии РФ в области гуманитарной деятельности, ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий.

Ректору МГУ был задан вопрос, успевает ли высшее образование в России за изменениями в мире и может ли их опередить.

Я думаю, что сказать, что успевает, нельзя. Но все-таки есть вариант, который постоянен, и он - наше преимущество: это фундаментальное образование. Вот здесь - и математика, и физика, и химия, и биология - мы, безусловно, находимся первыми подчеркнул Садовничий

12 июня, в День России ректору МГУ Виктору Садовничему была вручена Государственная премия за 2025 год в области гуманитарной деятельности.