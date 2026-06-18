Москва18 июн Вести.Фундаментальное советское образование остается актуальным и незаменимым, и Россия сегодня возвращается к его базовым принципам. Об этом председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил на пленарной сессии Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий.

Премьер подчеркнул, что система подготовки специалистов, сформированная в советский период, сохраняет свою ценность и востребованность.

Фундаментальное советское образование никто никогда не отменит и не заменит. Более того, мы возвращаемся к тем столпам, которые заложили наши ученые, те, кто создавал великолепную школу образования сказал Мишустин

Ранее ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий отмечал, что Россия имеет преимущество перед другими странами в области фундаментального образования.