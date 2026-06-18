Москва18 июнВести.Фундаментальное советское образование остается актуальным и незаменимым, и Россия сегодня возвращается к его базовым принципам. Об этом председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил на пленарной сессии Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий.
Премьер подчеркнул, что система подготовки специалистов, сформированная в советский период, сохраняет свою ценность и востребованность.
Фундаментальное советское образование никто никогда не отменит и не заменит. Более того, мы возвращаемся к тем столпам, которые заложили наши ученые, те, кто создавал великолепную школу образованиясказал Мишустин
Ранее ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий отмечал, что Россия имеет преимущество перед другими странами в области фундаментального образования.