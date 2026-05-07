Садовничий: МГУ скоро покажет своих специалистов по ИИ

Ректор МГУ рассказал Мишустину о факультете ИИ Садовничий: МГУ скоро покажет своих специалистов по ИИ

Москва7 мая Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с ректором Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Виктором Садовничим. В ходе встречи обсуждались новые образовательные и инфраструктурные проекты университета.

Глава правительства отметил, что МГУ – это крупнейшее научное и образовательное учреждение, активно участвующее в процессах технологического развития страны.

Ректор рассказал об одном из крупных проектов Московского университета – факультете искусственного интеллекта, для которого было реконструировано здание.

Мы давно над этим думали, но мы хотели, чтобы он сразу начал серьезно работать. Я думаю, что в ближайшее время мы покажем, что такое специалист по искусственному интеллекту – выпускник Московского университета сказал Садовничий

Он напомнил, что в МГУ создан центр искусственного интеллекта.

Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин выразил мнение, что технологи искусственного интеллекта трансформируют все сферы жизни современного человечества.