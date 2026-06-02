Путин назвал один из приоритетов государственной языковой политики России

Москва2 июн Вести.Совершенствование системы изучения русского языка и литературы является одним из приоритетных направлений государственной языковой политики России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России​​​.

Глава государства уточнил, что речь идет об улучшении механизмов изучения языка в образовательных учреждениях.

Ранее в ходе заседания Совета президент предложил запустить в детских оздоровительных лагерях тематические смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе. Также Путин подчеркнул, что федеральным вузам нужно открыть самостоятельные факультеты русского языка и литературы.