Москва2 июнВести.Совершенствование системы изучения русского языка и литературы является одним из приоритетных направлений государственной языковой политики России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Глава государства уточнил, что речь идет об улучшении механизмов изучения языка в образовательных учреждениях.
Задача совершенствования системы изучения русского языка и литературы в образовательных учреждениях отнесена к приоритетам государственной языковой политикисказал Путин
Ранее в ходе заседания Совета президент предложил запустить в детских оздоровительных лагерях тематические смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе. Также Путин подчеркнул, что федеральным вузам нужно открыть самостоятельные факультеты русского языка и литературы.