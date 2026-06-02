Москва2 июн Вести.Федеральным высшим учебным заведениям необходимо открыть самостоятельные факультеты русского языка и литературы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и народов РФ.

Глава государства обратил внимание, что во многих вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Президент отметил, что русская, немецкая и английская филология на равных входят в один филологический факультет. Он подчеркнул, что это противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России.

Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы сказал Путин

Ранее российский лидер заявил, что в скором времени начнется разработка модуля "Русский язык как государственный" для вузов.