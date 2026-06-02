Москва2 июн Вести.Студенты всех российских высших учебных заведений будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

Глава Минобрнауки уточнил, что изучение этих дисциплин затронет всех студентов, независимо от формы и уровня обучения.

У нас четыре дисциплины: это история, основы российской государственности, философия и русский язык, которые будут изучаться независимо от будущей профессии всеми без исключения студентами сказал Фальков

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени для вузов начнется разработка модуля "Русский язык как государственный". Глава государства также подчеркнул, что федеральным вузам необходимо открыть самостоятельные факультеты русского языка и литературы.