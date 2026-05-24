Москва24 маяВести.В российских вузах более 30 тысяч китайских студентов изучают русский язык и русскую филологию, рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
По его словам, китайским студентам эти предметы преподаются как отдельные специальности.
Ранее президент РФ Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня.