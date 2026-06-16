Глава Минпросвещения: более 47 тыс. школьников в РФ осваивают китайский язык Кравцов: свыше 47 тыс. школьников изучают китайский язык в России

Москва16 июн Вести.Китайский язык в российских школах изучают более 47 тысяч школьников, в свою очередь, русский язык осваивают свыше 82 тысяч китайских детей, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Такие цифры он озвучил на встрече с замминистра образования КНР Ван Гуанъянем, прошедшей в рамках десятого совещания глав образовательных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Как отметил Кравцов, десятки школ России и Китая стали партнерами по обмену: стороны проводят совместные онлайн-уроки, видеоконференции, культурные и образовательные мероприятия.

Китайский язык в российских школах изучают свыше 47 тысяч учащихся. Более 82 тысяч китайских школьников и студентов осваивают русский язык его слова приводит сайт Минпросвещения РФ

По словам Кравцова, РФ и КНР планируют расширять сеть партнерских школ, колледжей, детских лагерей и педагогических университетов.

Ранее в интервью ИС "Вести" заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что проект перекрестных годов образования РФ и Китая продолжит сотрудничество двух стран в этой области, но с более высокой интеграцией.

Перекрестные годы образования России и Китая – двусторонний межгосударственный проект, рассчитанный на 2026–2027 годы и ставший десятым по счету подобным гуманитарным начинанием двух стран после успешно реализованных годов культуры, туризма и спорта.