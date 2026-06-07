В РАН рассказали, как культурный диалог влияет на развитие отношений с КНР

В РАН заявили о важности укрепления культурного диалога РФ и Китая В РАН рассказали, как культурный диалог влияет на развитие отношений с КНР

Москва7 июн Вести.Для успешного взаимодействия с Китаем важно укреплять культурный диалог. Об этом заявил ИС "Вести" писатель, главный научный сотрудник Института восточных рукописей РАН Вячеслав Рябков.

Он отметил, что для китайской стороны тот факт, что партнер "читает те же стихи" имеет огромное значение.

Приобщение к китайской культуре – это вообще очень важная стадия обретения союзника. Тот, кто знает китайскую культуру, тот уже не совсем "варвар"... На самом деле, конечно же, вот эти зацепочки культурные, они не только украшают речь, но это и поиск реального или во всяком случае намек на реальное взаимодействие не только в прагматической сфере. Оно должно помогать прагматике, потому что китайцы, насколько я понимаю, очень большие прагматики и выстрадали этот подход к миру тремя тысячами лет своей истории заявил Рябков

По его словам, прагматизм китайцев гораздо более культурен, чем прагматизм европейский.

Это гораздо более насыщает наши отношения, чем просто сиюминутная польза... Культурное взаимодействие компенсирует некоторую экономическую недостаточность пояснил Рябков

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