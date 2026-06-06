Москва6 июн Вести.Россия – это великая литературная держава. Такое заявление в интервью информационной службе "Вести" сделал писатель лауреат Нобелевской премии Мо Янь.

Мо Янь – популярный китайский писатель, талант которого оценили и в России: в Санкт-Петербурге ему вручили премию "Ясная поляна". Церемония награждения состоялась в Толстовском зале Пушкинского дома.

Россия – это великая литературная держава, а Лев Толстой – подлинный царь русской литературы. Поэтому для меня, как китайского писателя, огромная честь связать свое имя с именем Льва Толстого. Надо сказать, что я еще в молодые годы прочитал его главные произведения – "Войну и мир", "Анну Каренину", "Воскресение", а потом, конечно, и перечитывал. Каждое новое прочтение открывало для меня новые страницы этого великого мыслителя, великого писателя. Его произведения питают нашу душу и мысли заявил Мо Янь

Мо Янь стал лауреатом Нобелевской премии в области литературы в 2012 году. Премия присуждена за его работы, в которых галлюциногенный реализм сочетается с народными сказками, историей и современностью.