Москва9 июл Вести.Российский кристаллограф и химик Артем Оганов, удостоенный международной государственной научной премии Китая, в интервью ИС "Вести" рассказал о своей главной цели.

Государственную премию КНР в области науки и техники российскому ученому вручил лично председатель Си Цзиньпин. 51-летний российский кристаллограф и химик Артем Оганов стал самым молодым лауреатом этой премии за всю ее историю.

Для меня премии означают то, что я, наверное, иду по правильному пути. То, что я делаю, то, как я развиваю себя и свою науку, получает высокую оценку… Неважно, что ты получил от жизни. Важно, что ты ей отдал. Я бы хотел, чтобы после меня на этом свете что-то осталось. Сколько-то пар горящих глаз, какое-то число открытий, сделанных этими горящими глазами поделился Оганов

Эту награду считают наиболее значимой в Китае: раз в два года ее получают не более десяти исследователей. Среди предыдущих награждённых – выдающиеся ученые, в том числе шесть нобелевских лауреатов.

Премию вручают исследователям, внесшим большой вклад в науку, в том числе в сотрудничество с Китаем. Артем Оганов – специалист мирового уровня. Больше 20 его учеников сегодня – профессоры в КНР. Одно из самых значимых открытий Оганова – метод, позволяющий с высокой точностью предсказывать кристаллическую структуру веществ.

Графит и алмаз — это и то, и другое углерод. Но у них прямо противоположные свойства. У них просто по-разному расположены атомы в пространстве. Так вот расположение атомов в пространстве диктует практически все свойства вещества. И очень важно научиться предсказывать кристаллическую структуру объяснил ученый

Оганов создал алгоритм, предсказывающий свойства материала еще до его создания в лаборатории. Там, где раньше уходили годы экспериментов, теперь достаточно нескольких часов вычислений. Это уже сейчас дает возможность в разы быстрее создавать материалы с уникальными свойствами: от сверхпрочных сплавов для авиации до новых лекарств и аккумуляторов.