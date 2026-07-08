Москва8 июл Вести.Российский кристаллограф и химик Артем Оганов получил международную Государственную премию Китая в области науки и техники. Награду ему лично вручил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщил ученый в своем блоге.

Только что в Пекине я получил - лично от Си Цзиньпина - международную Государственную премию Китая в области науки и техники. написал ученый

По его словам, эта награда присуждается раз в два года не более чем десяти лауреатам. В этом году ее получили девять человек. Ученый отметил, что среди лауреатов прошлых лет было много выдающихся исследователей, включая шестерых нобелевских лауреатов. В этом году одним из обладателей премии также стал химик, нобелевский лауреат Жан-Мари Лен.

Оганов отметил, что в этом году среди лауреатов преобладали химики и материаловеды, что, по его мнению, говорит о новом подъеме химических наук.

Он назвал международную Государственную премию Китая в области науки и техники самой престижной научной наградой Китая и самой значимой в своей карьере. По словам ученого, она обязывает его двигаться вперед, развиваться и работать на благо мира.

Артем Оганов - российский кристаллограф-теоретик, материаловед, химик, профессор РАН, один из создателей компьютерного дизайна новых материалов и заслуженный профессор Сколтеха.