В России изучат переданный из КНР грунт с обратной стороны Луны В России исследуют образцы грунта с невидимой стороны Луны

Москва26 июн Вести.Российские ученые изучат эксклюзивные образцы лунного реголита, добытые китайской автоматической станцией "Чанъэ-6" на невидимой с Земли стороне спутника. Об этом ИС "Вести" рассказал заведующий Лабораторией прямых физико-химических исследований планет Отдела физики планет Института космических исследований Российской академии наук Михаил Герасимов.

Он уточнил, что из почти 2 килограммов грунта, взятого в ходе лунной миссии, РФ получила полтора грамма материала: один грамм поверхностного слоя и полграмма подповерхностной породы.

По составу мы еще не исследовали то, что было передано китайцами в РФ. Это все еще только подлежит сейчас расфасовке. Но на основании тех анализов, которые делали сами китайцы, в том грунте больше корового материала, анортозитов, и меньше оливинов и тех базальтовых пород, которые характерны для видимой стороны. Это и понятно, потому что обратная сторона Луны больше сложена из анортозитов сказал ученый

Герасимов уточнил, что собранный в рамках миссии "Чанъэ-6" материал является грунтом с ударной структуры на Луне - Южный полюс - Эйткен.

Этот огромный ударный кратер считается самым крупным ударным кратером даже в Солнечной системе. Он все время представлял интерес у исследователей, потому что при этом ударном процессе произошла экскавация глубинных пород. И как раз туда стремились все исследователи, поскольку внутри этого кратера должны быть породы глубинного состава пояснил он

При этом, уточнил эксперт, любой грунт, доставленный с Луны на Землю, имеет большую научную ценность.

На всю огромную Луну у нас всего лишь около дюжины точек, из которых было привезено лишь какое-то количество грунта… Даже грамма для изучения хватит на очень много времени. У нас после успешных Лун [миссий] прошло уже полвека, и за это время отпало ажиотажное внимание к лунному грунту. То есть сейчас этим занимаются только редкие специалисты заявил он

В апреле астронавты миссии Artemis II отметили, что остались под впечатлением от увиденной обратной стороны Луны.