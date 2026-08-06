Москва6 авг Вести.Ученые из Китая создали новую подробную геологическую карту Луны, сообщает Центральное телевидение Китая.

Китайская научная группа завершила составление новой геологической карты всей поверхности Луны в масштабе 1:5 000 000 говорится в сообщении

Карта создана на основе последних данных китайской программы исследования спутника Земли. Ее размер — около 280 сантиметров в длину и 120 сантиметров в высоту. На ней отмечены более 13 тысяч ударных кратеров и 81 ударный бассейн, выделены 14 типов геологических структур и 17 типов горных пород.

Ранее глава NASA Джаред Айзекман заявил, что Вашингтон и Пекин начали космическую гонку за первенство в высадке на Луну.