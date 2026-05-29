Китай возводит гигантский оборонительный щит вокруг ядерных шахт в Синьцзяне

Москва29 мая Вести.Китайские власти ведут масштабное строительство военной инфраструктуры на северо-западе страны. Как сообщило 29 мая информационное агентство Reuters со ссылкой на результаты анализа свежих спутниковых снимков, Пекин создает разветвленную сеть оборонных объектов, призванных прикрыть и поддержать ключевые позиционные районы шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет.

Согласно оценкам военных аналитиков, КНР планомерно усиливает свой стратегический ядерный потенциал. Строительные работы развернуты в пустынном округе Хами Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Китай построил более 80 стартовых площадок и три восьмиугольных сооружения на своем отдаленном северо-западе, недалеко от ядерного бункерного поля Хами пишет агентство

Эксперты по безопасности, изучившие снимки, указывают, что помимо стартовых позиций и бункеров в комплексе размещаются высокотехнологичные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и спутниковой связи.