Северная Корея провела испытания новой ракеты на основе технологии ИИ Военные КНДР провели испытания ракеты на основе технологии ИИ

Москва27 мая Вести.В Северной Корее состоялись испытания новой системы запуска многоцелевых легких ракет и системы тактических крылатых ракет залпового огня, в работе которых задействованы технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР Ким Чен Ын, как подчеркивается, лично наблюдал за испытаниями.

Тактическая крылатая ракета, имеющая функцию терминального управления на основе технологии искусственного интеллекта в сочетании высокоточной самоуправляемой навигационной системы с навигационной системой топографического сопоставления, является мощным тактическим оружием говорится в сообщении

По данным агентства, Ким Чен Ын отметил, что нынешняя обстановка требует непрестанного обновления военных сил.

Ранее Yonhap News Agency сообщило, что КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в сторону Желтого моря. Агентство не уточнило тип снаряда.