Москва19 апр Вести.Власти КНДР провели запуск баллистической ракеты неопределенного типа в восточном направлении.

Об этом сообщает агентство Ренхап, ссылаясь на заявление Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.

В публикации отмечается, что была запущена по меньшей мере одна ракета.

Ранее Академия национальной обороны и Главное управление ракетостроения КНДР провели тестирование нового вооружения, в том числе тактической баллистической ракеты.

До этого в Северной Корее прошли наземные испытания модернизированного твердотопливного ракетного двигателя, который может использоваться в межконтинентальных ракетах.