Власти Японии выразили протест КНДР после запуска баллистических ракет

Москва19 апр Вести.Токио выражает Пхеньяну решительный протест в связи с ракетным запуском, который КНДР осуществила в воскресенье утром. Об этом говорится в уведомлении правительства Японии, которое приводит телеканал Nagoya.

Как подчеркнули в Токио, действия КНДР нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН и "представляют угрозу Японии, региону и международному сообществу".

В этой связи японское правительство намерено продолжать тесно сотрудничать с США и Республикой Кореей, отметили власти.

Ранее агентство Ренхап сообщило, что власти КНДР провели запуск баллистической ракеты неопределенного типа в восточном направлении. Эту информацию подтвердил японский министр обороны Синдзиро Коидзуми, уточнив, что ракет было несколько и они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.