Премьер Японии выступила за восстановление отношений с КНДР

Япония выступает за прорыв в отношениях с КНДР Премьер Японии выступила за восстановление отношений с КНДР

Москва30 мая Вести.Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила за восстановление отношений с КНДР и заявила о готовности к личным переговорам с ее лидером Ким Чен Ыном.

Такое заявление она сделала в ходе встречи, посвященной проблеме японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 1970-е годы.

Ради народов двух наших стран и ради будущих поколений я хочу вместе с председателем [государственных дел КНДР] Ким Чен Ыном сделать смелый шаг вперед передает слова Такаити агентство Киодо

Премьер Японии подчеркнула, что для решения проблемы похищенных граждан готова сделать все возможное, в первую очередь - провести личную встречу с лидером КНДР.

19 апреля сообщалось, что Токио выражает Пхеньяну решительный протест в связи с ракетным запуском. По словам японского кабмина, действия КНДР нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН и "представляют угрозу Японии, региону и международному сообществу".