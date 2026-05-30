Москва30 маяВести.Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила за восстановление отношений с КНДР и заявила о готовности к личным переговорам с ее лидером Ким Чен Ыном.
Такое заявление она сделала в ходе встречи, посвященной проблеме японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 1970-е годы.
Ради народов двух наших стран и ради будущих поколений я хочу вместе с председателем [государственных дел КНДР] Ким Чен Ыном сделать смелый шаг впередпередает слова Такаити агентство Киодо
Премьер Японии подчеркнула, что для решения проблемы похищенных граждан готова сделать все возможное, в первую очередь - провести личную встречу с лидером КНДР.
19 апреля сообщалось, что Токио выражает Пхеньяну решительный протест в связи с ракетным запуском. По словам японского кабмина, действия КНДР нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН и "представляют угрозу Японии, региону и международному сообществу".