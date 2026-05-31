Япония отвергла обвинения в "новом милитаризме"

Москва31 мая Вести.Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми отверг обвинения в "новом милитаризме" в адрес своей страны, сообщает газета The Japan Times.

Во время выступления на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре Коидзуми отметил, что двери Токио для диалога всегда остаются открытыми.

Некоторые из вас, возможно, слышали термин "новый милитаризм". Но нет ничего дальше от истины приводит The Japan Times слова министра

Некоторые страны имеют стратегические бомбардировщики и огромный арсенал ядерного оружия.

У Японии нет ни того, ни другого. Тем не менее, Японию называют "новым милитаристом" отметил Коидзуми

Директор Центра межотраслевой экспертизы "Третий Рим" при Президентской академии (РАНХиГС) Наталия Стапран рассказала ИС "Вести", что идеи жесткой милитаризации вновь укрепляются в национальном самосознании японцев.