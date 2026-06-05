Москва5 июн Вести.Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП), находящаяся у власти, и ее партнер по правящей коалиции "Общество обновления Японии" внесли в парламент страны законопроект, предполагающий проведение общенационального референдума об изменении конституции. Об этом сообщило информагентство Kyodo.

Также внесением законопроекта в нижнюю палату парламента занимались две оппозиционные партии. Его планируется принять во время нынешней парламентской сессии.

Инициатива призвана дать импульс кампании по пересмотру конституции, в том числе ее девятой статьи, которая закрепляет отказ от формирования вооруженных сил и от войны как метода разрешения глобальных споров. Правящая партия и ее союзники также выступают за внесение в конституцию положения о легальном статусе вооруженных сил Японии.

Конституция Японии, принятая после Второй мировой войны, еще ни разу не подлежала пересмотру. Необходимо более двух третей голосов депутатов обеих палат парламента, чтобы внести в нее изменения. Однако и после решения парламента о пересмотре конституции требуется провести общенациональный референдум, которые в Японии также еще ни разу не проводились.

Ранее исследователь спецслужб из Нидерландов Григорий Зерщиков в беседе с ИС "Вести" объяснил желание Японии создать собственную разведку по образцу ЦРУ.