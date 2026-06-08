В Японии хотят изменить закон для решения кризиса престолонаследия Парламент Японии намерен изменить закон для решения кризиса престолонаследия

Москва8 июн Вести.Спикеры обеих палат японского парламента выступили с двумя предложениями о пересмотре закона об императорской семье, направленные на решение кризиса престолонаследия. Об этом пишет агентство Kyodo.

В настоящее время у императора Нарухито есть три наследника – 60-летний младший брат Фумихито, 19-летний племянник Хисахито и дядя, 90-летний принц Хитати. Из-за этого в последние годы усиливается обеспокоенность относительно возможности сохранения стабильной преемственности императорского престола.

Уточняется, что поправки предлагают сохранять статус за женщинами и девушками из императорской семьи после брака с простолюдинами, а также позволить принимать в императорскую семью мужчин из 11 так называемых младших боковых ветвей императорской семьи.

Агентство подчеркивает, что после ознакомления премьер-министра Санаэ Такаити с законопроектами правительство должно подготовить документ, который может быть принят уже к 17 июля.

5 июня сообщалось, что правящая либерально-демократическая партия Японии и ее партнер по правящей коалиции "Общество обновления Японии" внесли в парламент страны законопроект, предполагающий проведение общенационального референдума об изменении конституции.