В Японии недовольны тем, что женщина не может занять императорский престол

Японцы недовольны тем, что женщина не может занять императорский престол В Японии недовольны тем, что женщина не может занять императорский престол

Москва20 июл Вести.Большинство жителей Японии не удовлетворены тем, что дочь императора по-прежнему не имеет права унаследовать его престол при отсутствии сыновей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного местной газетой "Асахи".

Неудовольствие такой ситуацией высказали 60% участников опроса. О согласии с нынешней системой наследования трона заявили только 29% респондентов, сообщает ТАСС.

С целью разрешения проблемы нехватки наследников престола закон разрешает принимать в императорскую семью мужчин из 11 так называемых младших боковых ветвей, которые лишились этого статуса в 1947 году. Однако он по-прежнему требует передавать престол только по прямой мужской линии. У нынешнего императора Японии Нарухито и императрицы Масако есть только дочь - принцесса Айко.