Москва7 мая Вести.Японские автопроизводители начнут делать ставку только на выпуск ходовых товаров в связи с энергетическим кризисом и ростом расходов из-за срыва сроков поставок комплектующих. Такое мнение доцент кафедры отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Тимофей Мазурчук высказал в интервью ИС "Вести".

Выпуск исключительно ходовых автомобилей вынудит японские компании сокращать количество персонала, однако крупных банкротств в ближайшее время не будет, отметил экономист.

Уменьшение выручки и рост расходов, которые как раз спровоцированы энергетическим кризисом и срывом сроков поставок некоторых комплектующих, приведет к тому, что технический прогресс замедлится, а значит в значительной степени снизятся и потребительские качества товара, что, конечно же, приведет к снижению потребления этих товаров… То есть японские автопроизводители будут концентрироваться только на наиболее ходовых и продаваемых марках автомобилей. Все остальные – с большими расходами или с меньшей рентабельностью будут постепенно закрывать и от них отказываться дал прогноз Мазурчук

Ранее японские автоконцерны Toyota и Mazda пожаловались на дефицит алюминия, автокомплектующих, нефтехимии и других компонентов для производства.