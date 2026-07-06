Гендиректор MHI Ито: автозаводы не подходят для производства военных БПЛА

Глава японской MHI заявил, что автозаводы не подходят для выпуска боевых дронов Гендиректор MHI Ито: автозаводы не подходят для производства военных БПЛА

Москва6 июл Вести.Попытки переоборудовать автомобильные заводы для производства военных беспилотников обречены на неудачу, заявил генеральный директор японской корпорации Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Эйсаку Ито.

По его словам, которые приводит газета Financial Times, подобные инициативы могут привести к неэффективному расходованию бюджетных средств.

Ито объяснил, что автомобильные предприятия рассчитаны на массовый выпуск однотипной продукции, а военные дроны требуют постоянного изменения конструкции и производства небольшими партиями.

Он подчеркнул, что использование автозаводов может привести к выпуску устаревшей техники и станет "огромной тратой денег налогоплательщиков".

24 июня сообщалось, что португальская компания Tekever, которая поставляет Украине БПЛА, намерена запустить производство дронов в Японии, а затем экспортировать их по всей Азии.

СМИ писали, что французский автопроизводитель Renault заключил контракт на 1 миллиард евро на производство военных беспилотников для армии Франции.