Москва24 июн Вести.Португальская компания Tekever, которая поставляет Украине БПЛА, намерена запустить производство дронов в Японии, а затем экспортировать их по всей Азии. Об этом пишет портал Nikkei Asia со ссылкой на источники.

По данным издания, Tekever планирует использовать японские технологии при производстве, а в дальнейшем полностью перейти на местные комплектующие. Компания станет первой иностранной оборонной организацией, которая откроет свой завод на территории страны.

В настоящий момент Tekever ищет место для запуска производства. Другие детали, как ожидается, будут обнародованы в течение следующих нескольких месяцев.

Компания Tekever была основана в 2001 году. Изначально фирма специализировалась на разработке программного обеспечения, а в 2008 году начала производство дронов. Сейчас они способны пролетать более 2 тыс. км на одном заряде. Утверждается, что БПЛА предназначены исключительно для разведки и не используются для нанесения ударов.

Tekever, как и ряд других португальских оборонных предприятий, открыто сотрудничает с киевским режимом. В связи с этим в апреле 2026 года посольство России в Лиссабоне заявило, что власти страны в полной мере ответственны за антироссийскую политику ЕС.