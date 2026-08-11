Москва11 авгВести.Токио рассматривает Украину как плацдарм для отработки своих технологий. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова в беседе с Lenta.ru.
Таким образом она прокомментировала информацию о том, что Токио наращивает содействие киевскому режиму. Японская компания Terra Drone начала сотрудничать с украинскими разработчиками БПЛА.
Посол России в Японии Николай Ноздрев отметил, что инвестировать в оборонные стартапы воюющего иностранного государства невозможно без одобрения правительства, хотя администрация премьер-министра Японии Санаэ Такаити пытается дистанцироваться от сотрудничества между частными структурами.
К сожалению, это лишний раз говорит о том, что у людей нет ничего святого. Многие страны, в том числе Япония, рассматривают Украину как плацдарм для отработки своих технологий, потому что здесь безнаказанно можно делать то, что не сделаешь на своей территории, потому что вряд ли кому-то это понравится. Они понимают, что в Китае прогресс по части технического производства феноменальный, они в этом смысле отстают, поэтому они заинтересованы исключительно с этой точки зрениярассказала Журова
Она также отметила, что японцы вряд ли будут делать что-то для Киева бескорыстно, так как для Токио это возможность заработать.
Ноздрев ранее отметил, что сотрудничество японской фирмы и украинского разработчика стало враждебным шагом по отношению к Москве. Он добавил, что российская сторона рассматривает подобные действия в качестве элемента скоординированной японской политики, целью которой является затягивание конфликта.
Между тем в мае информагентство Kyodo передало, что Минобороны Японии командирует четырех военнослужащих в Германию с целью ознакомить их с содержанием военной помощи Североатлантического альянса киевскому режиму.