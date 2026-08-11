Журова рассказала, почему Япония нарастила поддержку Украины Журова: Япония рассматривает Украину как плацдарм для отработки своих технологий

Москва11 авг Вести.Токио рассматривает Украину как плацдарм для отработки своих технологий. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова в беседе с Lenta.ru.

Таким образом она прокомментировала информацию о том, что Токио наращивает содействие киевскому режиму. Японская компания Terra Drone начала сотрудничать с украинскими разработчиками БПЛА.

Посол России в Японии Николай Ноздрев отметил, что инвестировать в оборонные стартапы воюющего иностранного государства невозможно без одобрения правительства, хотя администрация премьер-министра Японии Санаэ Такаити пытается дистанцироваться от сотрудничества между частными структурами.

К сожалению, это лишний раз говорит о том, что у людей нет ничего святого. Многие страны, в том числе Япония, рассматривают Украину как плацдарм для отработки своих технологий, потому что здесь безнаказанно можно делать то, что не сделаешь на своей территории, потому что вряд ли кому-то это понравится. Они понимают, что в Китае прогресс по части технического производства феноменальный, они в этом смысле отстают, поэтому они заинтересованы исключительно с этой точки зрения рассказала Журова

Она также отметила, что японцы вряд ли будут делать что-то для Киева бескорыстно, так как для Токио это возможность заработать.

Ноздрев ранее отметил, что сотрудничество японской фирмы и украинского разработчика стало враждебным шагом по отношению к Москве. Он добавил, что российская сторона рассматривает подобные действия в качестве элемента скоординированной японской политики, целью которой является затягивание конфликта.

Между тем в мае информагентство Kyodo передало, что Минобороны Японии командирует четырех военнослужащих в Германию с целью ознакомить их с содержанием военной помощи Североатлантического альянса киевскому режиму.