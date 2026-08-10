Москва10 авг Вести.Токио наращивает содействие киевскому режиму. Об этом говорит сотрудничество японской компании Terra Drone с украинскими фирмами, заявил посол России в Японии Николай Ноздрев.

В беседе с РИА Новости он отметил, что инвестировать в оборонные стартапы воюющего иностранного государства невозможно без одобрения правительства, хотя администрация премьер-министра Японии Санаэ Такаити пытается дистанцироваться от сотрудничества между частными структурами.

Сотрудничество японской компании Terra Drone и украинских разработчиков БПЛА только подтверждает, что Токио продолжает наращивать содействие киевскому режиму сказал посол

По его словам, инвестиции совпали с недавней отменой в Японии запрета на экспорт летальных вооружений.

Ноздрев ранее отметил, что сотрудничество японской фирмы и украинского разработчика стало враждебным шагом по отношению к Москве. Он добавил, что российская сторона рассматривает подобные действия в качестве элемента скоординированной японской политики, целью которой является затягивание конфликта.

Между тем в мае информагентство Kyodo передало, что Минобороны Японии командирует четырех военнослужащих в Германию с целью ознакомить их с содержанием военной помощи Североатлантического альянса киевскому режиму.