В Пхеньяне обвинили Токио в подготовке к "заморской агрессии"

В КНДР обвинили Японию в подготовке агрессии В Пхеньяне обвинили Токио в подготовке к "заморской агрессии"

Москва7 июл Вести.В Северной Корее обвинили Японию в наращивании наступательного военного потенциала и подготовке к "заморской агрессии", соответствующий комментарий распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отметили авторы комментария, в Токио под предлогом укрепления обороны в Тихом океане собираются разработать и развернуть беспилотные подводные лодки, способные нести торпеды и мины. По данным ЦТАК, так Япония маскирует наступательные средства, способные наносить превентивные удары по кораблям соседних стран.

Япония сбросила маску "всесторонней обороны" и превращает свои Силы самообороны в "наступательные и агрессивные", в Токио создают дальнобойные ракеты, разворачивают противокорабельные комплексы и закупают американские крылатые ракеты Tomahawk, говорится в комментарии ЦТАК.

Вступление Японии на путь заморской агрессии является неопровержимой реальностью, а не предположением отмечается в публикации

Если Токио "сделает реваншистский выбор в пользу заморской агрессии", то у страны "не будет будущего", подчеркивает ЦТАК.

Первого июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает как угрозу предоставление Японией своей территории для размещения американских ракетных комплексов.