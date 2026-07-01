Москва1 июлВести.Москва рассматривает предоставление территории Японией для размещения ракетных комплексов Соединенных Штатов как шаг, создающий угрозу рубежам России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Рассматриваем как шаг, оказывающий серьезное негативное воздействие и влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу российским дальневосточным рубежамсказала дипломат
Захарова заявила, что Москва неоднократно предупреждала Токио о недопустимости деструктивных шагов. Она подчеркнула, что Россия продолжает активно координировать усилия с партнерами по поддержанию мира в регионе.
Согласно информации, опубликованной газетой Japan Times 21 июня, Вооруженные силы США намерены разместить в префектуре Кагосима ракетный комплекс средней дальности Typhon для участия в совместных учениях с Японией.