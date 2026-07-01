В МИД назвали размещение американских ракет в Японии угрозой рубежам РФ Захарова: размещение американских ракет в Японии создает угрозу рубежам РФ

Москва1 июл Вести.Москва рассматривает предоставление территории Японией для размещения ракетных комплексов Соединенных Штатов как шаг, создающий угрозу рубежам России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Рассматриваем как шаг, оказывающий серьезное негативное воздействие и влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу российским дальневосточным рубежам сказала дипломат

Захарова заявила, что Москва неоднократно предупреждала Токио о недопустимости деструктивных шагов. Она подчеркнула, что Россия продолжает активно координировать усилия с партнерами по поддержанию мира в регионе.

Согласно информации, опубликованной газетой Japan Times 21 июня, Вооруженные силы США намерены разместить в префектуре Кагосима ракетный комплекс средней дальности Typhon для участия в совместных учениях с Японией.