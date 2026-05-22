Япония утверждает, что американские комплексы Typhon на ее территории временно Посольство Японии прокомментировало развертывание американских комплексов Typhon

Москва22 мая Вести.Пусковые установки американского ракетного комплекса Typhon развернуты на территории Японии временно. Об этом агентству "Интерфакс" сообщило японское посольство в Москве. Дипломаты утверждают, что в будущем это вооружение будет просто храниться на одной из военных баз США в Японии.

В посольстве также добавили, что пусковые установки комплекса Typhon планируют свернуть уже в октябре.

Данное развертывание носит исключительно учебный и временный характер и не предполагает постоянного размещения. Соединенные Штаты планируют вывести ракетный комплекс "Тифон" с этой авиабазы к середине октября текущего года после завершения учений отметили дипломаты

Typhon позиционируется как стратегическая система средней дальности. Фактически, это мобильная пусковая установка для крылатых ракет Tomahawk и универсальных ракет SM-6.

Каждый грузовик несет пусковую установку Mk41 на четыре ячейки. Одна батарея включает в себя четыре пусковые, командный пункт, транспортно-заражающую машину и автомобиль поддержки.