Москва22 маяВести.Пусковые установки американского ракетного комплекса Typhon развернуты на территории Японии временно. Об этом агентству "Интерфакс" сообщило японское посольство в Москве. Дипломаты утверждают, что в будущем это вооружение будет просто храниться на одной из военных баз США в Японии.
В посольстве также добавили, что пусковые установки комплекса Typhon планируют свернуть уже в октябре.
Данное развертывание носит исключительно учебный и временный характер и не предполагает постоянного размещения. Соединенные Штаты планируют вывести ракетный комплекс "Тифон" с этой авиабазы к середине октября текущего года после завершения ученийотметили дипломаты
Typhon позиционируется как стратегическая система средней дальности. Фактически, это мобильная пусковая установка для крылатых ракет Tomahawk и универсальных ракет SM-6.
Каждый грузовик несет пусковую установку Mk41 на четыре ячейки. Одна батарея включает в себя четыре пусковые, командный пункт, транспортно-заражающую машину и автомобиль поддержки.