Москва6 мая Вести.Армия США впервые применила мобильную пусковую установку Typhon в ходе учений на Филиппинах. Из нее выстрелили крылатой ракетой Tomahawk, и цель была успешно поражена. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Ракету запустили из центральной части Филиппин, она пролетела около 995 км. Tomahawk находился в воздухе 61 минуту.

Саму установку Typhon доставили в республику еще в 2024 году. Ранее ее уже применяли в учениях, но до стрельбы дело не доходило.

Издание отмечает, что Китай выступал против развертывания Typhon. В Пекине заявляли, что такие системы дестабилизируют безопасность в регионе, и призывали Манилу убрать вооружение.