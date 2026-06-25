Москва25 июн Вести.Вооруженные силы ВСША провели первые испытания украинских надводных безэкипажных аппаратов Magura в Тихом океане. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале указывается, что маневры состоялись в апреле текущего года у побережья Филиппин. В ходе учений беспилотные системы успешно выполнили задачу по атаке и выведению из строя выведенного из эксплуатации корабля, который использовался в качестве мишени.

Отмечается, что это событие стало первым зафиксированным случаем применения украинских морских дронов в подобных тренировочных операциях за пределами территории Украины.

По данным агентства, разработчик беспилотных комплексов активно ведет переговоры со странами Индо-Тихоокеанского региона относительно потенциального лицензионного производства и возможных поставок. Подобные системы могут рассматриваться как важный элемент оборонных сценариев в данном регионе, включая потенциальное использование в контексте ситуации вокруг Тайваня.

Ранее сообщалось, что США испытали беспилотник F-44A в рамках программы разработки дронов.