WSJ заявила, что в США будут производить украинские безэкипажные катера Magura WSJ: в США начнут производить украинские безэкипажные катера Magura

Москва22 июл Вести.В США планируют начать собирать украинские безэкипажные катера Magura. По данным газеты The Wall Street Journal, производство развернет компания ReconCraft из Портленда.

ReconCraft занимается выпуском катеров для американских сил специальных операций. На прошедшей в посольстве Украины в Вашингтоне церемонии компания подписала меморандум о взаимопонимании с Uforce — украинским производителем Magura.

Безэкипажные катера, известные как Magura, будет производить базирующаяся в Портленде компания ReconCraft говорится в статье

Компании рассчитывают выпускать ежегодно сотни или даже тысячи морских катеров, заявил сооснователь ReconCraft Джо Силковски.

Uforce предоставит США свои воздушные, морские и наземные беспилотные системы. Также Штаты получат технологии управления аппаратами и программное обеспечение (ПО) для автономной работы.

Стоимость соглашения ни в США, ни на Украине не раскрывается. Кроме того, компании не стали разглашать сроки запуска производства, а также планируемый объем первой партии.

В июне агентство Bloomberg сообщало о проведении ВС США первых испытаний аппаратов Magura в Тихом океане. Как следовало из статьи, маневры состоялись у побережья Филиппин. Это стало первым зафиксированным случаем применения украинских морских дронов в подобных тренировочных операциях за пределами Украины.