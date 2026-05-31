Москва31 мая Вести.На Украине в зоне боевых действий были проведены испытания человекоподобных роботов. Как сообщил телеканал CNBC, их проводила связанная с семьей президента США Дональда Трампа американская компания Foundation Future Industries.

В публикации отмечается, что компания занимается разработкой автономных человекоподобных роботов двойного назначения, предназначенных как для тяжелой промышленности, так и для военных целей.

На Украину Foundation Future Industries отправила две модели Phantom MK-1 для пилотной демонстрации.

Это стало первым случаем применения роботов в зоне боевых действий. По словам генерального директора компании Шанкета Патека, основной функцией этих роботов была доставка боеприпасов на передовую. Пока что у модели есть недостатки: ее грузоподъемность не превышает 20 кг, корпус не защищен от воды, а время автономной работы ограничено.

Теперь компания намерена отправить на Украину улучшенную версию - Phantom 2, которая, как предполагается, будет обладать "сверхчеловеческими способностями", а ее грузоподъемность будет вдвое больше, чем у Phantom MK-1.

По данным CNBC, Foundation Future Industries планирует начать испытания роботов на передовой с участием американских военных в течение следующих 18 месяцев. Компания хочет доказать, что их человекоподобные роботы могут быть более практичными и экономически эффективными для военных целей, чем другие альтернативы на рынке - в чем многие эксперты сомневаются. На свои испытания Foundation Future Industries получила государственные контракты на сумму 24 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что китайская робототехническая компания Unitree Robotics создала первого в мире пилотируемого робота-трансформера GD01, готового к массовому производству. Рост робота более чем в два раза превышает рост взрослого человека, и он может передвигаться как на двух, так и на четырех ногах, меняя вертикальное положение на горизонтальное. Внутри корпуса расположена кабина, где может разместиться человек.