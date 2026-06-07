Франция испытает собственную систему управления с ИИ на учениях НАТО Defence News: Франция испытает свую систему управления с ИИ в конце июня

Москва7 июн Вести.Франция намерена испытать на учениях НАТО собственную систему боевого управления на базе искусственного интеллекта, которая призвана заменить систему Maven Smart System от американской компании Palantir, сообщило издание Defence News со ссылкой на замначальника штаба сухопутных войск Франции генерала Патрика Жюстеля.

Франция ведет разработку собственного боевого ПО Arcadia совместно с компаниями Mistral AI, Thales и Airbus, и уже успела провести ряд тестов на учениях Dacian Fall в Румынии и Orion 26 во Франции, сообщил генерал.

Arcadia - это наш ответ Maven приводит издание слова Жюстеля

Он добавил, что Париж намерен задействовать Arcadia на новых учениях НАТО Coalition Warrior Interoperability Exercise, которые пройдут в Польше с 8 по 26 июня.

Кроме того, несколько партнеров Парижа уже проявили к этой системе свой интерес, поскольку им тоже хотелось бы, чтобы в НАТО появилась альтернатива решению от Palantir, подытожил генерал.

Ранее американская компания Foundation Future Industries испытала человекоподобных роботов на линии боевого соприкосновения на Украине.