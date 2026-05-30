Украина испытала на поле боя роботов-гуманоидов компании, связанной с Трампом CNBC: на поле боя на Украине протестировали американских роботов-гуманоидов

Москва30 мая Вести.Американская компания Foundation Future Industries испытала человекоподобных роботов на линии боевого соприкосновения на Украине и вскоре отправит туда их обновленные версии. Об этом сообщает CNBC.

Этот стартап уже протестировал своих человекоподобных роботов на Украине и планирует в ближайшее время внедрить свою технологию в вооруженные силы США говорится в сообщении

Речь идет о двух роботах-гуманоидах Phantom MK-1, которые направили в Киев в начале 2026 года для пилотной демонстрации. В публикации отмечается, что это стало первым известным случаем применения человекоподобных роботов в зоне боевых действий.

MK-1 использовались для логистических задач, но способны нести на борту всего около 20 кг полезной нагрузки, не имеют водонепроницаемости и не обладают достаточным временем автономной работы.

Фонд планирует в этом году отправить в Украину новых, усовершенствованных роботов — Phantom 2, который, по словам Патаки, будет обладать "сверхчеловеческими способностями" и вдвое большей грузоподъемностью, чем Phantom 1 указано в тексте

Подчеркивается, что стартап Foundation Future Industries был основан в 2024 году, и недавно компания наняла Эрика Трампа, сына действующего президента США, в качестве главного советника по стратегии. При этом испытания роботехники на поле боя проходили при поддержке правительства США.

Ранее Ростех рассказал об эффективной работе роботов "Импульс" в зоне проведения СВО.