Ростех рассказал об эффективной работе роботов "Импульс" в зоне СВО Наземные роботы "Импульс" продемонстрировали хорошую эффективность в зоне СВО

Москва27 мая Вести.Многофункциональные наземные робототехнические комплексы (НРТК) "Импульс" показали эффективную работу в зоне специальной военной операции (СВО), рассказали в госкорпорации "Ростех".

Уточняется, что универсальные роботы управляются как по каналу радиосвязи, так и с помощью оптоволокна. При этом изделия могут выполнять задачи полностью автономно – в таком случае они едут по намеченным на электронной карте точкам.

При этом они отличаются живучестью в боевых условиях – выдерживают попадания осколков противопехотных мин и касательных выстрелов автоматического оружия. Самое существенное преимущество – это высокая проходимость за счет гусеничного шасси, которое позволяет преодолевать рытвины, ямы, забираться по уклону в условиях глубокой грязи приводятся в сообщении слова военнослужащего, который эксплуатирует "Импульсы"

В зоне СВО используются как боевые роботы с гранатометами, так и роботы-логисты. Комплексы отличаются грузоподъемностью и могут перевозить на себе до 500 кг в горку 30 градусов и до одной тонны по ровной поверхности, а также буксировать до полутора тонн. Кроме того, в качестве тягача они тащат за собой гаубицу Д-30, вес которой более трех тонн.

Управлять роботами можно с помощью ретранслятора, размещенного на БПЛА. При таких условиях "Импульсы" могут действовать за десятки километров от пункта управления.

Ранее стало известно, что госкорпорация "Ростех" разработала новый зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель", предназначенный для борьбы с различными типами беспилотников.