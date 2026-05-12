Москва12 мая Вести.Китайская робототехническая компания Unitree Robotics представила первого в мире пилотируемого робота-трансформера GD01, готового к массовому производству.

Робот, рост которого более чем в два раза превышает рост взрослого человека, может передвигаться как на двух, так и на четырех ногах, меняя вертикальное положение на горизонтальное. Внутри корпуса расположена кабина, где может разместиться человек. Вместе с пилотом вес робота-гиганта составляет порядка 500 кг.

Unitree Robotics позиционирует новинку как гражданское транспортное средство. Его цена составит 3,9 млн юаней ($574 тыс.), сообщает ТАСС.